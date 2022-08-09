Hayranından ham altın hediye alan Bülent Ersoy: Dev kasamda yerini alacak

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Uşak'ta sahneye çıkan Diva lakaplı Bülent Ersoy, hayranından aldığı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

HAM ALTIN HEDİYE ETTİ

4 saat boyunca ara vermeden sevilen şarkılarını söyleyen Diva, bir hayranından da hediye aldı. Uşaklı bir vatandaş, kendi altın madenlerinden çıkartılan iki parçadan oluşan ham altını Ersoy'a hediye etti. Hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve hayranına teşekkür eden Diva, Hiç ham altın hediye almamıştım ama bu da diğerleri gibi dev kasamda yerini alacak" ifadelerini kullandı.