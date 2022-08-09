Hayranından ham altın hediye alan Bülent Ersoy: Dev kasamda yerini alacak - Son Dakika
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Hayranından ham altın hediye alan Bülent Ersoy: Dev kasamda yerini alacak

09.08.2022 16:35
Hayranından ham altın hediye alan Bülent Ersoy: Dev kasamda yerini alacak

Geçtiğimiz gün Uşak'ta sahneye çıkan Bülent Ersoy'a madenden çıkarılan ham altın hediye edildi. Hayranının aldığı hediyeyle şaşkına dönen Ersoy, "Hiç ham altın hediyesi almamıştı. Bu da diğerleri gibi dev kasamda yer alacak" dedi.

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Uşak'ta sahneye çıkan Diva lakaplı Bülent Ersoy, hayranından aldığı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

HAM ALTIN HEDİYE ETTİ

4 saat boyunca ara vermeden sevilen şarkılarını söyleyen Diva, bir hayranından da hediye aldı. Uşaklı bir vatandaş, kendi altın madenlerinden çıkartılan iki parçadan oluşan ham altını Ersoy'a hediye etti. Hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve hayranına teşekkür eden Diva, Hiç ham altın hediye almamıştım ama bu da diğerleri gibi dev kasamda yerini alacak" ifadelerini kullandı.

Hayranından ham altın hediye alan Bülent Ersoy: Dev kasamda yerini alacak
Hayranından ham altın hediye alan Bülent Ersoy: Dev kasamda yerini alacak
Hayranından ham altın hediye alan Bülent Ersoy: Dev kasamda yerini alacak
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Bülent Ersoy, Uşak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayranından ham altın hediye alan Bülent Ersoy: Dev kasamda yerini alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayranından ham altın hediye alan Bülent Ersoy: Dev kasamda yerini alacak - Son Dakika
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