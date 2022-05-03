Gönül Yazar görme yetisini kaybetti: Evde geçirdiği kaza sonucu bir gözü göremez hale geldi - Son Dakika

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündeme gelen 84 yaşındaki Gönül Yazar'dan kötü haber geldi.

TALİHSİZ KAZA

TV8'de yayınlanan magazin programının haberine göre, Gönül Yazar sol gözünü tamamıyla kaybetti. Gönül Yazar'ın gece saatlerinde yatağından uyanarak kalktığı ve ayağının kayması sonucu başını duvara vurduğu belirtildi. Duvarın sivri kısmına gözünü vuran Gönül Yazar'ın ilk önce göz bölgesinde morluklar oluştu.

AMELİYAT MASASINA YATACAK

Yazar'ın gözündeki morluk yaklaşık olarak iki hafta sonra geçti bu süre zarfından Gönül Yazar'ın sol gözü görme yetisini kaybetti. İlerleyen günlerde Yazar'ın sağ gözünde de bulanıklık başlayınca, Gönül Yazar iki ayrı ameliyat oldu.