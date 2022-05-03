Gönül Yazar görme yetisini kaybetti: Evde geçirdiği kaza sonucu bir gözü göremez hale geldi - Son Dakika
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Gönül Yazar görme yetisini kaybetti: Evde geçirdiği kaza sonucu bir gözü göremez hale geldi

03.05.2022 21:54

Şanssızlıklar ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın peşini bırakmıyor. Geçen yıl evinde geçirdiği kazada kaburgaları kırılan ve uzun süreli tedaviyle iyileşen ünlü isim; bu sefer de yine evde geçirdiği kaza sonucu kafasını duvara çarptı. Yazar'ın bir gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündeme gelen 84 yaşındaki Gönül Yazar'dan kötü haber geldi.

TALİHSİZ KAZA

TV8'de yayınlanan magazin programının haberine göre, Gönül Yazar sol gözünü tamamıyla kaybetti. Gönül Yazar'ın gece saatlerinde yatağından uyanarak kalktığı ve ayağının kayması sonucu başını duvara vurduğu belirtildi. Duvarın sivri kısmına gözünü vuran Gönül Yazar'ın ilk önce göz bölgesinde morluklar oluştu.

AMELİYAT MASASINA YATACAK

Yazar'ın gözündeki morluk yaklaşık olarak iki hafta sonra geçti bu süre zarfından Gönül Yazar'ın sol gözü görme yetisini kaybetti. İlerleyen günlerde Yazar'ın sağ gözünde de bulanıklık başlayınca, Gönül Yazar iki ayrı ameliyat oldu.

Gönül Yazar görme yetisini kaybetti: Evde geçirdiği kaza sonucu bir gözü göremez hale geldi
Gönül Yazar görme yetisini kaybetti: Evde geçirdiği kaza sonucu bir gözü göremez hale geldi
Gönül Yazar görme yetisini kaybetti: Evde geçirdiği kaza sonucu bir gözü göremez hale geldi
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Gönül Yazar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gönül Yazar görme yetisini kaybetti: Evde geçirdiği kaza sonucu bir gözü göremez hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönül Yazar görme yetisini kaybetti: Evde geçirdiği kaza sonucu bir gözü göremez hale geldi - Son Dakika
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