Grup Curcuna\'dan Yeni Yıl Çarşısı\'nda Coşkulu Konser

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Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı'nda sahne alan Grup Curcuna, söylediği rock ve pop parçalarla meydanı dolduran müzikseverlerin kulaklarının pasını sildi.

Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Çarşısı, Belediye Başkanı Semih Balaban'ın da katılımıyla kapılarını açtı. 29 Aralık'a kadar açık olacak çarşıda çok sayıda eğlence dolu etkinlikler de ziyaretçileri bekliyor. Bu kapsamda düzenlenen konserde sahneye Grup Curcuna çıktı. Hafif yağan yağmur eşliğinde şarkılarını söyleyen grup, 100. Yıl Meydanı'nı dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Sık sık dinleyenleri geçmişe götüren Grup Curcuna, söylediği kült şarkıların yanı sıra günümüzün popüler şarkılarına da repertuvarında yer verdi. Ayrıca grubun elektro gitaristinin sık sık solo performansı ise dinleyenleri mest etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren

konseri dinleyen müzikseverler, ardından alışveriş yapmak için soluğu Yeni Yıl Çarşısı'nda yer alan stantlarda aldı. - MANİSA