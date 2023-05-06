Gülşen, imam hatiplilerle ilgili konuştuğu anları çekerek paylaşan kişiden şikayetçi oldu

Ünlü şarkıcı Gülşen, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği konserde İmam Hatiplilerle ilgili söyledikleri 24 Ağustos'ta gündem oldu. Gülşen, konserinde söylediği "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor" sözünden dolayı 4 gün cezaevinde kaldı. Geçtiğimiz günlerde duruşması görülen Gülşen, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıcı, videoyu çekerek yayınlayan kişi için de harekete geçti.

GÜLŞEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Halk TV'de yer alan habere göre, söz konusu videoyu ilk olarak Emre Arslan'ın Tiktok hesabında paylaştığı belirlendi. Arslan, paylaşımına "Sizce Gülşen, İmam Hatipler kapatılsın demiş midir?" ifadelerini ekledi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video infial yarattı. Gülşen, kendisi ile ilgili videoyu ilk olarak yayımlayan Emre Arslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, Gülşen'in sözlerinin önü ve arkasının kesildiği kaydedildi. Soruşturma dosyasına sunulan ses kaydında Gülşen'in, anılan sözleri söylemeden önce orkestrasındaki iki arkadaşı ile şakalaştığı anlaşılıyor.

VİDEOYU PAYLAŞTIKTAN SONRA HESABINI KAPATTI

Savcılık başvuru dilekçesine göre Arslan, anılan videoyu paylaştıktan kısa süre sonra hesabını kapattı. Dilekçede yer alan bilgilere göre Arslan, İstanbul'daki bir kripto para borsasında çalışıyor. Dilekçede Arslan'ın, Gülşen'in sözlerinin bir bölümünü keserek kasıtlı bir biçimde yayımlayarak, sanatçının linç edilmesine ve yargılamasına zemin hazırladığı öne sürüldü.

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ

Savcılık yürüttüğü soruşturmaya 6 ayı aşkın bir süre sonra takipsizlik kararı verdi. Arslan'ın ifadesi alınmadan verilen takipsizlik kararında "İlk paylaşımı kimin yaptığı belli değil" denildi. Takipsizlik kararına sanatçının avukatlarının itiraz ettiği öğrenildi. İtirazı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği karara bağlayacak.