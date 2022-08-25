Şarkıcı Gülşen tutuklandı - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen tutuklandı

25.08.2022 18:09

Şarkıcı Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Şarkıcı Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na otopark kapısından getirildi. Savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği şarkıcı Gülşen'i 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanmasına hükmetti. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı! Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı! Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gülşen tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen tutuklandı - Son Dakika
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