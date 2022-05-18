Gülümse Kaderine Çocuk dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Neval, Yaren'in kimin kızı olduğunu öğrenecek mi?

Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisinde Neval Kudret'in bir kızı olduğunu öğrenince adım adım Yaren'in izini sürmeye ve ona yaklaşmaya başlar. Kudret ise Yaren'in annesi Firuze ile ilgili çok büyük bir gerçeği öğrenecektir.

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Yaren, Ayşegül'den yediği tokatla perişan haldedir. Eda ile köşkten ayrılmaya karar verirler. Eda pırlantalardan gelecek paraya güvenmekte, Fırat'ın ona hazırladığı tuzağın farkında değildir. Eda ve Yaren'in beklenmedik misafiri ise bütün planlarını alt üst eder.