Ünlü Oyuncudan Aşk İtirafı Geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Oyuncudan Aşk İtirafı Geldi!

11.08.2022 15:02
Ünlü Oyuncudan Aşk İtirafı Geldi!

Güzel oyuncu Sinem Ünsal, kalbini rol arkadaşı Halit Özgür Sarı'ya kaptırdı. Sinem Ünsal'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

"Gizli Saklı" dizisinde başrolleri paylaşan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, aşk yaşamaya başladı.

Gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, son olarak Belgrad'da tatil yaptı.

tv100'de yer alan habere göre; Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, önceki gün "Cenazemize Hoş Geldiniz" filminin okuma provalarında samimi açıklamalarda bulundu.

"MUTLUYUZ"

Sinem Ünsal, Gizli Saklı dizisindeki partneri Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığını itiraf etti. Ünsal, Halit Özgür Sarı ile ilgili "Mutluyuz. Birlikte Belgrad'a gittik. Her şey çok güzel gidiyor." şeklinde konuştu.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993'de İzmir'de doğdu. Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenmektedir.

2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı. 2019-2021 yılları arası yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat vermiştir.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, fotomodel ve dizi oyuncusudur. 1.78 cm boyunda ve 67 kg. 4 Ekim 1993, İstanbul doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Esra Kızıldoğan ile Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

Halit Özgür Sarı, ilk oyunculuk tecrübesi olarak oynadığı Diriliş: Ertuğrul dizisindeki Gündoğdu ve Selcan'ın Oğlu Süleyman rolü ile tanındı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncumuz daha sonra Kırmızı Oda, Geçen Yaz, Şampiyon, Hakan Muhafız gibi başarılı projelerde yer almıştır. Halit Özgür Sarı özellikle Kardeşlerim dizisindeki performansıyla daha çok tanınır hale gelmiştir. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

YORUMLAR
500
Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor Kosova Başbakanı Kurti: 'Belgrad'ın saldırgan politikalarının Kosova'ya yönelik bir saldırıya dönüşebileceğini göz ardı etmemeliyiz' Kosova Başbakanı Kurti: 'Belgrad'ın saldırgan politikalarının Kosova'ya yönelik bir saldırıya dönüşebileceğini göz ardı etmemeliyiz'
Kaynak: Snob Magazin

Diriliş Ertuğrul, Gizli Saklı, Belgrad, tv100, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncudan Aşk İtirafı Geldi! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 Çok nadir yaşanıyor! Yanan orman içinde çıkan alev hortumu görenleri şaşkına çevirdi
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:09:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncudan Aşk İtirafı Geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement