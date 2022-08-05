Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi

05.08.2022 17:33

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli, konserinde eteğini çıkararak soyundu. Samyeli'nin bu hareketini gören konukların ise çığlık atması dikkat çekti.

Magazin basınının manşetlerinden düşmeyen isimler arasında yer alan Defne Samyeli, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

50 YAŞINDA OLDUĞUNU DUYANLAR İNANMIYOR

Adeta yaşlanmayan ünlüler arasında yer alan Defne Samyeli'nin 50 yaşında olduğunu duyanlar kulaklarına inanamazken, eski sunucu hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Şu sıralar bir mekanda sahne alan Samyeli, hayranlarına bir şov hazırladı.

ETEĞİNİ ÇIKARINCA HAYRANLARI ŞOK OLDU

Uzun yırtmaçlı bir etekle sahneye çıktı. Daha sonra "Bu etek ayağıma dolanıyor" diyerek eteğini çıkardı. Hayranları Samyeli'nin bu sürprizi sonrası şaştı kaldı.

YORUMLAR
500

Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:50:17. #1.13#
SON DAKİKA: Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement