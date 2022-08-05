Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Magazin basınının manşetlerinden düşmeyen isimler arasında yer alan Defne Samyeli, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

50 YAŞINDA OLDUĞUNU DUYANLAR İNANMIYOR

Adeta yaşlanmayan ünlüler arasında yer alan Defne Samyeli'nin 50 yaşında olduğunu duyanlar kulaklarına inanamazken, eski sunucu hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Şu sıralar bir mekanda sahne alan Samyeli, hayranlarına bir şov hazırladı.

ETEĞİNİ ÇIKARINCA HAYRANLARI ŞOK OLDU

Uzun yırtmaçlı bir etekle sahneye çıktı. Daha sonra "Bu etek ayağıma dolanıyor" diyerek eteğini çıkardı. Hayranları Samyeli'nin bu sürprizi sonrası şaştı kaldı.