Bursa'da Hadise rüzgarı

BURSA - Uluslararası Bursa Festivali'nde 60.yıl coşkusu devam ediyor. Festivalin dün akşamki konuğu pop müziğin ünlü ismi Hadise oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da konsere katılıp şarkılara eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Festivali'nde sahne alan Hadise şarkılarıyla Bursalıları coşturdu.

Konser öncesi BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ile Atış Yapı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış, sanatçıya festival özel plaketini sundu. 7'de 70'e herkesin hayran olduğu ünlü sanatçı muhteşem orkestrasının eşliğinde "Aşk Kaç Beden Giyer" şarkısıyla sahneye çıktı.

Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ünlü popçu, şarkılarını Açıkhava Tiyatrosu'nda kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla birlikte söyledi. Heyecanın bir an olsun dinmediği konserde Hadise, sahne şovuyla da büyük alkış aldı. "Biz Burdayız", "Mesajımı Almıştır O" "Farkımız Var" "Şampiyon" ve "Süperman" şarkılarını ardı ardına söyleyerek, seyircileri coşturan Hadise'nin 9 yaşındaki küçük kız çocuğuyla dans üzerine yaptığı sohbet ise izleyenleri gülümsetti.

Hadise "Nerdesin Aşkım" şarkısını yine izleyicileriyle düet yaparak söyledi.

Nabzın bir olsun düşmediği gece boyunca tüm Bursa'yı şarkılarıyla inleten Hadise, hayranları tarafından konser süresince ayakta alkışlandı. Ünlü sanatçı Hadise, kendisini Bursalı hayranlarıyla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti.