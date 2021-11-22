Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı

Aşklarına dolu dizgin devam eden Hadise- Mehmet Dinçerler çifti, önceki akşam Beykoz'da bulunan bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Mekandan el ele ayrılan mutlu çiftin, keyfine diyecek yoktu.

"ÇOCUK" HATIRLATMASINA GÜLÜMSEDİLER

Hadise'nin sosyal medya hesabından yeğeniyle yaptığı paylaşımın altına Dinçerler'in, "Nasıl da yakışır kucağına, maşallah size" sözleri hatırlatılmasına ikili, tebessüm etmekle yetindi.

EVLİLİK TEKLİFİ SORUSU YANITSIZ KALDI

"Mehmet Bey evlenme teklifi ne zaman gelecek?" sorularına gülücüklerle karşılayan çifte, ailelerinin bir araya gelerek tanıştığı hatırlatılmasına, "Teşekkürler" diye soruları geri çevirip araçlarına bindi.