Hadise\'nin dansı soruldu, Nükhet Duru tarafını belli etti

Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, 10 ve 11 Temmuz akşamlarında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda binlerce hayranının karşısına çıktı. Şarkıları, enerjisi ve güçlü sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, özellikle konserin bir bölümünde sergilediği cesur dans koreografisiyle gündeme oturdu.

Görsel unsurların ve dans performansının ön planda olduğu konser, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Hadise'nin sahne hakimiyetini ve özgüvenli tavrını alkışlarken, kimileri de koreografinin fazlasıyla iddialı olduğunu savundu. Özellikle sanat dünyasından gelen yorumlar, tartışmanın boyutunu daha da büyüttü.

TERCİHİNİ HANDE YENER'DEN YANA KULLANDI

Konser sonrası Hadise'nin performansını değerlendiren usta sanatçı Nükhet Duru, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Duru, "Ülkemizde istikrarlı bir biçimde yıllardır hem çok iyi bir şarkıcı hem de çok iyi bir şov yıldızı var: Hande Yener. Yani tek onu geçerim ben," diyerek tercihini Hande Yener'den yana koydu ve dolaylı olarak Hadise'nin şovunu gölgede bıraktı.