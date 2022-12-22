Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ile yaşadığı ayrılık sonrası ilk kez konuştu - Son Dakika
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Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ile yaşadığı ayrılık sonrası ilk kez konuştu

23.12.2022 09:02

3,5 yıldır aşk yaşayan oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş ilişkilerini noktaladı. Katıldığı bir davette kendisine sorulan ayrılık iddialarını doğrulayan Sancaktutan, "Bunları konuşmak istemiyorum, anlayış göstereceğiniz düşünüyorum" dedi.

Darmaduman dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş çifti geçtiğimiz günlerde 3,5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrılığın ardından sessiz kalan çiftten Sancaktutan, önceki akşam katıldığı davette konuştu.

"ANLAYIŞ GÖSTERECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Deniz Can Aktaş'la ilgili ayrılık sorunlarına cevap veren Sancaktutan, "Bu konuları konuşmak istemiyorum. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum" dedi. Bu süreçte yalnız kalmak istediğini belirten güzel oyuncu, "Haftaya bir kaç günlüğüne tek başıma bir yere gideceğim" diye konuştu.

Hafsanur Sancaktutan Deniz Can Aktaş Ayrılığıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Hafsanur Sancaktutan Deniz Can Aktaş Ayrılığıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ile yaşadığı ayrılık sonrası ilk kez konuştu - Son Dakika

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