Darmaduman dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş çifti geçtiğimiz günlerde 3,5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrılığın ardından sessiz kalan çiftten Sancaktutan, önceki akşam katıldığı davette konuştu.
Deniz Can Aktaş'la ilgili ayrılık sorunlarına cevap veren Sancaktutan, "Bu konuları konuşmak istemiyorum. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum" dedi. Bu süreçte yalnız kalmak istediğini belirten güzel oyuncu, "Haftaya bir kaç günlüğüne tek başıma bir yere gideceğim" diye konuştu.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ile yaşadığı ayrılık sonrası ilk kez konuştu - Son Dakika