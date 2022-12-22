Deniz Can Aktaş'la ilgili ayrılık sorunlarına cevap veren Sancaktutan, "Bu konuları konuşmak istemiyorum. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum" dedi. Bu süreçte yalnız kalmak istediğini belirten güzel oyuncu, "Haftaya bir kaç günlüğüne tek başıma bir yere gideceğim" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ile yaşadığı ayrılık sonrası ilk kez konuştu - Son Dakika

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