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Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var - Son Dakika

Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var

30.09.2021 08:46
Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var, System.String[]

93 yaşındaki oyuncu, bir süre önce perdelerini kapatan Dormen Tiyatrosu hakkındaki soru üzerine şöyle konuştu: "Tiyatronun kapanmasına ben karar verdiğim için o kadar üzülemedim. Ama dostlarım ve oyuncular perişan oldu.

93 yaşındaki oyuncu, bir süre önce perdelerini kapatan Dormen Tiyatrosu hakkındaki soru üzerine şöyle konuştu:

"Tiyatronun kapanmasına ben karar verdiğim için o kadar üzülemedim. Ama dostlarım ve oyuncular perişan oldu. Oyuncularımı selamladım, seyirciyi selamladım. Uzun bir süre de tiyatro yapmadım."

Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var

Dormen, yeni bir müzikal hazırlığında olduğunu da açıkladı: "Cengizhan'la beraber bir müzikal yazdık, onu yapmaya çalışıyoruz. Bana rejisi düşüyor. Azra Akın var içinde, Neco var. Harika bir kadroya sahip, inşallah olur."

Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var - Son Dakika
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