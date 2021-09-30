93 yaşındaki oyuncu, bir süre önce perdelerini kapatan Dormen Tiyatrosu hakkındaki soru üzerine şöyle konuştu:
"Tiyatronun kapanmasına ben karar verdiğim için o kadar üzülemedim. Ama dostlarım ve oyuncular perişan oldu. Oyuncularımı selamladım, seyirciyi selamladım. Uzun bir süre de tiyatro yapmadım."
Dormen, yeni bir müzikal hazırlığında olduğunu da açıkladı: "Cengizhan'la beraber bir müzikal yazdık, onu yapmaya çalışıyoruz. Bana rejisi düşüyor. Azra Akın var içinde, Neco var. Harika bir kadroya sahip, inşallah olur."
Son Dakika › Magazin › Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var - Son Dakika Magazin