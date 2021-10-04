Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye harcandığını açıkladı

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yardıma ihtiyacı olanlara koşan ünlü şarkıcı Haluk Levent, yangında evlerini kaybeden vatandaşlara bağış yapan Acun Ilıcalı'nın bağışının nelere harcandığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşım yapan Levent, "Sevgili Acun Ilıcalı'nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris'e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor" dedi.

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17 Ağustos 1999 depreminin ardından yardım etmek için bölgeye giden isimler arasında yerini alan Haluk Levent, o görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Levent, "Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" dedi.

O dönem yardım konusunda tecrübesiz olduğunu belirten Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik" ifadelerini kullandı.