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Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor•
Zaman zaman cesur paylaşımlara imza atan oyuncu Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı. Dakikalarca baş aşağı sallanan güzel oyuncunun paylaşımı beğeni topladı.
Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Victoria karakterini canlandıran Tuvana Türkay formunu yogaya borçlu olduğunu gözler önüne serdi. Güzel oyuncu hamak yogasında en zor hareketleri başarıyla yaptı. Dakikalarca baş aşağı sallanan güzel oyuncu şekilden şekle girdi.
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