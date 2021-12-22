Hamile olduğunu bu kareyle duyurdu! İşte bebeğin cinsiyeti

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci sosyal medyadan hamile olduğunu duyurdu.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Gözde Kahveci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı..."
BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI
İrfan Can da yaptığı yorumla çocuğun cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı. Ünlü futbolcu, eşinin paylaşımına; "Her şeyim. Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum." yorumunu bıraktı.
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