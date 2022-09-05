Harbiye'de Berkay'dan muhteşem performans - Son Dakika
Üye Girişi

Harbiye'de Berkay'dan muhteşem performans

05.09.2022 16:03
Harbiye'de Berkay'dan muhteşem performans

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Atlantis Yapım'ın organize ettiği "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" üçüncü gecesinde Türk pop müziğinin sevilen sesi Berkay, sergilediği performans ile hayranlarından tam not aldı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Atlantis Yapım'ın organize ettiği "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" üçüncü gecesinde Türk pop müziğinin sevilen sesi Berkay, sergilediği performans ile hayranlarından tam not aldı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda efsane konserlerin ev sahibi Atlantis Yapım'ın organize ettiği "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" üçüncü gecesinde Türk Pop Müziğinin sevilen sesi Berkay, performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Hayranlarına, dillere destan sahnesiyle harika bir müzik ziyafeti sunan Berkay, gecenin başından sonuna kadar kendisine eşlik eden dev koro ile birlikte şarkılarını söyledi. Dinleyicileri ile kurduğu iletişim ile herkesi kendine hayran bırakan Berkay 'Bu gece eğlenmeye geldik. Bu gece eğlence garanti. Yağmur yağacak mı diye merak edenler; 23.40'ta yağacak' dedi. Bu sözler üzerine bol kahkaha ve alkış sesleri duyulurken Berkay 'Çok güzelsiniz' dedi. Berkay'ın bir ara kızı Arya'yı da kucağına alması izleyici tarafından alkışlandı.

Mustafa Sandal ve Ersay Üner sürprizi

Konserinin ikinci yarısını sevilen hit parçası 'İzmirli' ile açan Berkay daha sonra 'Gidenlerden' şarkısına girdi. Birden bire şarkının sahibi ve Türk pop müziğinin ünlü ismi Mustafa Sandal'ın şarkıya eşlik ederek sahneye gelmesi seyircilerden büyük alkış aldı.

Birlikte şarkıyı tamamladıktan sonra Berkay 'Tek şarkı için konuşmuştuk ama bırakmıyorum. Mustafa çok önemli 'Best Of' albümünü tamamlamak üzere, benden söylemesi' dedi. 'Onun Arabası Var' ve 'Sorma' şarkılarını da Berkay ile birlikte okuduktan sonra Mustafa Sandal 'Berkay abim benim Harbiye sahne hayalimi gerçekleştirdi. Ortada çok şarkı gibi, müzisyen gibi isimler var. Şu anda yanımda gerçekten müzik aşkıyla dolu, müziğe gönül vermiş harika bir yorumcu olan Berkay var. Zaten siz onu bu yüzden çok seviyorsunuz' dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Melike Şahin'in, Harbiye Açıkhava Konserine Ünlü Ağını! Melike Şahin'in, Harbiye Açıkhava Konserine Ünlü Ağını!
Kaynak: İHA

Cemil Topuzlu, Berkay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Harbiye'de Berkay'dan muhteşem performans - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:03:50. #1.13#
SON DAKİKA: Harbiye'de Berkay'dan muhteşem performans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement