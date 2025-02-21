Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar - Son Dakika
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Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar

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Rapçi Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" şarkısının ardından şimdi de Hayrı isimli bir şarkıcı, "Miyav" isminde şarkı yaptı.

21.02.2025 21:19  Güncelleme: 21:57
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Ünlü rapçi Lvbel C5'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı "Hav Hav Hav" isimli şarkısı tepki çekti. Sözleri nedeniyle eleştirilen şarkı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"HAV HAV HAV" YETMEDİ, "MİYAV" ŞARKISI YAPTI

Lvbel C5'e özenen Hayri isimli bir kişi de harekete geçti. Hayri, "Miyav" isimli şarkı yaptı. Şarkının kısa zamanda yayınlanacağı belirtilirken sosyal medya kullanıcıları, "Sırada hangi hayvan var?" sorusunu soramadan edemedi.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" şarkısı, geçtiğimiz haftalarda müzik listelerinde en çok dinlenen şarkı olmuştu. Şarkı sözleri nedeniyle CİMER'e şikayet edilmişti.

Hav Hav Hav\'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar

Lvbel C5, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Casper:
    Hoşt Soytarı 38 1 Yanıtla
  • Apple User:
    Sezen Aksu hanfendi şarkı yazmayı bıraktı böyle oldu???? 23 0 Yanıtla
  • Azadi Mor:
    insan olmayı beceremediniz bari hayvanları rahat bırakın. 22 0 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Buna şarkı diyerek dinleyenin aklına şaşarım. Bunu müzik yapanda bir o kadar akıl fukarası... 22 0 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    hav hav şarkısının cimere şikayet edilmesi ne alaka anlayan varsa beri gelsin. Böyle saçma sapan bir konu yüzünden şikayet mekanizmalarına meşgul ettikleri için gerçekten ihtiyacı olan birinin şikayet ve sonuçlanma süreçlerini zorlaştırıyorlar 11 4 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    kolay para kazanma derdine bu soytarılar 14 0 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Neşet usta sen yorulup gittikten sonra, kendini sanatcı zannedenler garip sesler cıkartarak hayvanlara özenmeye başladı 13 0 Yanıtla
  • Berk null:
    hayvanlar sizden daha verimli soytarılar 13 0 Yanıtla
  • soner çakırlar:
    sadece rezalet 10 0 Yanıtla
  • Mesut Sav:
    Valla Allah beni bunlarla sınıyor. 9 0 Yanıtla
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