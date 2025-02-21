Hav Hav Hav\'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar

Beni boş ver:

hav hav şarkısının cimere şikayet edilmesi ne alaka anlayan varsa beri gelsin. Böyle saçma sapan bir konu yüzünden şikayet mekanizmalarına meşgul ettikleri için gerçekten ihtiyacı olan birinin şikayet ve sonuçlanma süreçlerini zorlaştırıyorlar