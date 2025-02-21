Ünlü rapçi Lvbel C5'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı "Hav Hav Hav" isimli şarkısı tepki çekti. Sözleri nedeniyle eleştirilen şarkı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Lvbel C5'e özenen Hayri isimli bir kişi de harekete geçti. Hayri, "Miyav" isimli şarkı yaptı. Şarkının kısa zamanda yayınlanacağı belirtilirken sosyal medya kullanıcıları, "Sırada hangi hayvan var?" sorusunu soramadan edemedi.
Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" şarkısı, geçtiğimiz haftalarda müzik listelerinde en çok dinlenen şarkı olmuştu. Şarkı sözleri nedeniyle CİMER'e şikayet edilmişti.
Son Dakika › Magazin › Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar - Son Dakika
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