Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait - Son Dakika
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Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait

28.06.2022 10:23
Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, dün gece rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu 85 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü aktörün vefatı Türkiye'yi yasa boğarken, yapılan yorumlar ve paylaşılan mesajlar sonrası Twitter'da gündem oldu. Gündemdeki etiketlerin ilk 10 sırasında Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı "Kara Murat", "Battal Gazi" ve "Öğretmen Kemal" gibi karakterlerle ilgili etiketler yer aldı.

Türk sinemasının sayısız projesinde yer alan Cüneyt Arkın, dün gece rahatsızlanarak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

VEFAT HABERİ SONRASI TWITTER ADETA YIKILDI

Ünlü aktörün vefat haberi milyonca hayranını derin bir üzüntüye boğarken, yapılan yorumlar ve paylaşılan mesajlar sosyal medya platformu Twitter'ı adeta salladı. Gündemdeki etiketlerin ilk 10 sırasını Cüneyt Arkın'ın sinemada canlandırdığı karakterler ve ünlü aktörle ilgili diğer etiketler kapladı.

CANLANDIRDIĞI KARAKTERLER TT LİSTESİNE DAMGA VURDU

TT listesinde "Kara Murat", "Battal Gazi", "Öğretmen Kemal" ve "Dünyayı Kurtaran Adam" gibi Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı çok sayıda karakter yer alıyor. İşte o liste;

Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası Twitter'da adeta yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası ona ait
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Cüneyt Arkın, Battal Gazi, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait - Son Dakika
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