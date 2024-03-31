Hazal Kaya, Yılların Ardından Saçlarını Kısacık Kesti - Son Dakika
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Hazal Kaya, Yılların Ardından Saçlarını Kısacık Kesti

Hazal Kaya, Yılların Ardından Saçlarını Kısacık Kesti

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, uzun yıllardır kullandığı saçlarını radikal bir kararla kısacık kesti. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, "Saçlarımı göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" notunu düştü.

31.03.2024 15:10  Güncelleme: 15:13
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Yıllardır saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imajını değiştirdi.

Ünlü oyuncu saçlarını kısacık kesitrdi.

Hazal Kaya yeni halini sosyal medya hesabından "Saçlarımı göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" notuyla paylaştı.

Hazal Kaya, Yılların Ardından Saçlarını Kısacık Kesti

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Hazal Kaya, Yılların Ardından Saçlarını Kısacık Kesti - Son Dakika

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