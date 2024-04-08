İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli İkizlerine Kavuştu

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında anne-baba oldu.

İkizlerini kucağına alan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından annelik sürecine dair de sık sık paylaşım yapıyor.

Kısa sürede zayıflayan Şektali'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise büyük ilgi görüyor.

Oğlunun durumunu paylaştı

İkizlerini de paylaşan Yasemin Şefkatli, doğduktan sonra kalbinde sorun olan İbrahim Ayel'in doktor kontrolü sonrası bir takipçisine yanıt vererek, operasyon geçireceğini duyurdu.

Şefkatli sözlerinde, "Evet dün bu konuyu konuşamadık. Ayel'i dün doktoru çok iyi gördü. Bu ay sonu operasyonu var. Bunun bir süreç olduğunu ama her şe güzel gidecek inşallah ayrıca iyi ki varsınız" dedi.