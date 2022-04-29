İlk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak İyilik dizisinde neler olacak? - Son Dakika

Başrolünde Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in rol aldığı İyilik dizisinde Neslihan, yardım ettiği kızın, evli bir adamla birlikte olduğunu ve anlattıklarının içindeki çaresizliği fark edip onu bu ilişki konusunda yalnız bırakmamaya karar verir. Adamın kendi kocası olduğunu bilmeden.

İYİLİK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Neslihan'ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…