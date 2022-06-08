İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı

08.06.2022 16:12

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Esin Yağmurdereli, yaşadığı en acı kazalarını anlattı. İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Yağmurdereli, konuşurken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Esin Yağmurdereli, yaşadığı en acı iki ölümü anlattı. Geçirdiği ilk kazada eşini, ikinci kazada da oğlunu kaybeden Yağmurdereli, gözyaşlarına hakim olamadı.

"İLK EŞİMİ KAZADA KAYBETTİM"

İlk eşini kaybettiği kazayı anlatan Yağmurdereli, "Yeğenlerinin Kıbrıs'taki düğününe gitmiştik. O, ben, oğlum, en büyük abisi ve yengesi vardı. Dönüş yolunda abisi çok alkol almıştı. O da bana 'seni o kadar çok seviyorum ki öleceğimi bilsem oğlumla seni öldürür giderim' dedi. Böyle bir kader var mı? Bizim dönüşümüzde içkiye zam yapıldı. Kayınbiraderim de alkol almak için hızlı gitmemizi istedi. O da 'abi seninle son yolculuğumuz olsun, bir gün de içme' demişti. Biz yolda kaza geçirdik. Bütün aileyle görüşüyorum ama o abiyle görüşmüyorum. Ben hastanenin 2. katında o da 6. katında yatıyordu. Ben ona mektuplar yazdım. Televizyonda hepimizin ölüm haberi yapıldı. Çocuğumun yüzü parçalanmıştı. Ben kazada hamileydim ve bebeğimi kaybettim. Eşim de öldü. Oğlumu babasız büyütmek çok zordu" dedi.

"ANNELER GÜNÜ'NDE KAZA YAPTIK, OĞLUM ÖLDÜ"

Oğlunun geçirdiği trafik kazasını anlatan Yağmurdereli, sözlerine şöyle devam etti: "Bir festivale gittik ve bizi çok güzel karşılamışlardı. Abim 'iyi şeyler hissetmiyorum, gelmeyin' dedi ama oğlum çok istedi. O gün de Anneler Günü'ydü. Hava yağmurluydu ve araba 8 takla atmış. Ben de yaralanmıştım. Kazanın nasıl olduğunu hatırlayamıyorum. Kendime gelince oğlumu sordum. Oğlumun siyah saçlarını gördüm ve sonra bayılmışım. Ben komada kaldım, oğlumu getirip bana göstermişler. İki bacağım alçıda olduğu için heykel gibi yatıyordum. Oğlumun öldüğünü öğrendim. Psikiyatristler falan gelerek destek olmaya çalıştı."

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Son Dakika Magazin İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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