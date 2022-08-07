Ünlü akınının yaşandığı sünnet töreninde İsmail Türüt sahne aldı

İşadamı Ömercan Cevher ve İlayda Cevher çiftinin oğulları Kerim Aras Cevher için düzenlediği sünnet törenine ünlüler akın etti. Törende sahne alan İsmail Türüt, katılımcılara doyumsuz bir gece yaşattı.

İşadamı Ömercan Cevher ve İlayda Cevher çifti, oğulları Kerim Aras Cevher için Sapanca Uzunkumpark'ta sünnet töreni düzenledi. Törene Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sapanca Belediyesi eski Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmazer, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, MHP Sapanca İlçe eski Başkanı Berat Taner ile iş ve medya dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Kerim Aras Cevher'in kirvesi olan Sapanca Gençlikspor'un Başkanı işadamı Adil Köseoğlu, Cevher ailesine jest yaparak geceye ünlü sanatçı İsmail Türüt'ü davet etti. Gecede sahne alan İsmail Türüt, katılımcılara doyumsuz bir akşam yaşattı.

Cevher ailesinin mutlu gününe katılarak heyecanlarını paylaşan İsmail Türüt, "Sünnet törenine geldim. Güzel bir akşam oldu. İnşallah düğününe de geleceğim" dedi. - İSTANBUL