Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı - Son Dakika
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Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı

29.08.2022 16:33

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşığolu'ndan gelen çiçekteki notu seyircilere okudu. Şinasi Yüzbaşıoğlu, "Hayırlı yayınlar hayatım seni seviyorum" derken Müge Anlı'da canlı yayında eşine "Ben de seni seviyorum" cevabını verdi.

İzleyicisinin merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert nihayet izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz sezonu kapatırken evleneceği müjdesini veren sevilen sunucu Müge Anlı, açılışı 'Müge Anlı Yüzbaşıoğlu' olarak yaptı.

"KOCAM GÖNDERMİŞ"

Teşşekkür faslını yayın sonuna saklayan Müge Anlı, kendisine gelen hediyeler ve mesajlar için tek tek teşekkür ederken, eline aldığı bir kartı okuduktan sonra, "Kocam göndermiş" deyince stüdyoda alkışlar yükseldi.

AŞKINI HAYKIRDI

Şinasi Yüzbaşıoğlu, "Hayırlı yayınlar hayatım seni seviyorum" romantik notuna karşılık Müge Anlı'da canlı yayında eşine "Ben de seni seviyorum hayatım" yanıtını verdi.

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Son Dakika Magazin Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı - Son Dakika
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