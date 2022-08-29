Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı

İzleyicisinin merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert nihayet izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz sezonu kapatırken evleneceği müjdesini veren sevilen sunucu Müge Anlı, açılışı 'Müge Anlı Yüzbaşıoğlu' olarak yaptı.

"KOCAM GÖNDERMİŞ"

Teşşekkür faslını yayın sonuna saklayan Müge Anlı, kendisine gelen hediyeler ve mesajlar için tek tek teşekkür ederken, eline aldığı bir kartı okuduktan sonra, "Kocam göndermiş" deyince stüdyoda alkışlar yükseldi.

AŞKINI HAYKIRDI

Şinasi Yüzbaşıoğlu, "Hayırlı yayınlar hayatım seni seviyorum" romantik notuna karşılık Müge Anlı'da canlı yayında eşine "Ben de seni seviyorum hayatım" yanıtını verdi.