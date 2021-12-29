İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatıyla ilgili ilk kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, 10 gün önce 11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Son olarak "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde rol alan 43 yaşındaki oyuncunun babası, oğlunun vefat etmesinin ardından ilk kez konuştu.

"YALAN DÜNYADAN BİR GERÇEK YAŞAM DAHA YAŞADIK"

Yaşanan acı olayla ilgili açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçen İzzet Altınmeşe, "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor." dedi.

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN"

Cenazeye gelen ve gelemeyen herkese teşekkür eden Altınmeşe, sözlerinin devamında ise "Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'min güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun. " ifadelerini kullandı.