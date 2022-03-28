Jessica May İsyan Etti - Son Dakika
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Jessica May İsyan Etti

28.03.2022 19:04
Jessica May İsyan Etti

Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşı olmuştu. Oyuncu, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. May, iş toplantısı sonrası muhabirlerin sorularını cevapladı.

Türk vatandaşlığını kazandığı için çok mutlu olan Jessica May, "Çok mutluyum. Güzel duygular yaşıyorum. Türk vatandaşı oldum diye sosyal medyadan çok kötü yorumların gelmesi beni üzdü. Çok şaşırdım kötü yorumlar yapılmasına. Saçma sapan ve kalp kırıcı yorumlar aldım. Sanırım bana bu kötü yorum yapanlar kendi ülkesini seven insanlar değil. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hep seveceğim. Türk vatandaşı olduğum için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

Jessica May İsyan Etti
Jessica May İsyan Etti

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Jessica May, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Jessica May İsyan Etti - Son Dakika


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