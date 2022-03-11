Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı? - Son Dakika

Her Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Akın Akınözü, Meriç Aral'ın başrollerini paylaştığı Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Asiye'nin çocuklarını korumak için verdiği savaşın yanında eski eşi Cemal ve ona yardım eden Mahir arasında kalması ilgiyle izleniyor.

KADERİMİN OYUNU 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Helin'in geçmişindeki hamilelik yalanının ortaya çıkması ve Uğur'a çarpmasının etkileri gittikçe büyürken ona asıl darbe Cemal'den gelir. Helin ve Cemal'in arasını düzeltmek için Mahir harekete geçer. Bu hamle Asiye ve Cemal'i zor duruma sokar. Tüm bu yaşananların etkisiyle iyice sıkışan Asiye ise hislerini daha fazla içinde saklayamayacaktır.

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Helin'e gelen sürpriz teklif, Cemal'i Asiye'den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Mahir'in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye'de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir'in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur. Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.