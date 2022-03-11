Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı? - Son Dakika
Üye Girişi

Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı?

11.03.2022 15:20

Bu akşam sevenleriyle buluşacak olan Kaderimin Oyunu dizisi heyecanlı bir bölümle geliyor. Asiye ve Cemal'in kızı Nergis'in polislerin bastığı yerde ne işi var, yakalanacak mı?

Her Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Akın Akınözü, Meriç Aral'ın başrollerini paylaştığı Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Asiye'nin çocuklarını korumak için verdiği savaşın yanında eski eşi Cemal ve ona yardım eden Mahir arasında kalması ilgiyle izleniyor.

KADERİMİN OYUNU 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Helin'in geçmişindeki hamilelik yalanının ortaya çıkması ve Uğur'a çarpmasının etkileri gittikçe büyürken ona asıl darbe Cemal'den gelir. Helin ve Cemal'in arasını düzeltmek için Mahir harekete geçer. Bu hamle Asiye ve Cemal'i zor duruma sokar. Tüm bu yaşananların etkisiyle iyice sıkışan Asiye ise hislerini daha fazla içinde saklayamayacaktır.

Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı?

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Helin'e gelen sürpriz teklif, Cemal'i Asiye'den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Mahir'in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye'de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir'in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur. Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.

YORUMLAR
500

Kaderimin Oyunu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı? - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:34:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement