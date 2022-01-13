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Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım - Son Dakika

Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım

13.01.2022 09:16

Hayatta Her Şey Var programına bağlanan 40 yaşındaki ismini vermek istemeyen bir kadın, "Eşim değil başkaları karışıyor. Kayınvalidem, görümcelerim, eltilerim. Kendi aileme göndermek istemiyorlar" diyerek dert yandı. Duydukları karşısında sinirlerine hakim olmayan sunucu Nur Viral, "Hadsiz. Kim oluyor onlar? Getir bana eltini parçalayacağım" sözleriyle tepki gösterdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında bir kadın seyirci canlı yayına bağlanarak elti ve görümcelerinin kendisine yaptıklarını anlattı. Eşinden çok ailesiyle sorunlar yaşadığını ve aylarca evden çıkmadığını söyleyen kadının anlattıkları sunucuları da kızdırdı.

"GÖRÜMCELERİM VE ELTİLERİM BENİ AİLEME GÖNDERMİYOR"

Nur Viral'in sunuculuğunu üstlendiği programa telefonla bağlanan seyirciler dertlerini ve sorunlarını anlatırken, uzman konuklar da seyircilere tavsiyelerde bulunuyor. Kendisinin 40 elti ve görümcelerinin ise 35 yaşlarında olduğunu belirten kadın "4-5 ayda bir kayınvalidemin evine gittiğim zaman evden çıkıyorum. Kendi aileme göndermek istemiyorlar. Annem bana sık gelir. Eşim değil başkaları karışıyor. Kayınvalidem, görümcelerim, eltilerim" şeklinde konuştu.

"SANA NE, SEN KİMSİN?"

Seyircinin anlattıkları karşısında sinirlenen programın sunucusu Nur Viral, seyircisine bu konularda sesini çıkarması gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Kayınvalidenin karışmasını bir dereceye kadar anlıyorum. Eltiye ne oluyor ya? Görümceye ne oluyor? Peki bu sırada kocan ne diyor? Kim karışır benim anama? Anama gidiyorum, sana ne, sen kimsin? Dış kapının mandalı."

Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Hadsiz, getir bana parçalayacağım

"ELTİNİ PARÇALAYACAĞIM"

Kadıncağız 40, akıl veren eltisi 35 yaşında. Yaşın kadar konuşacaksın. Bazen şarlamak istiyorum. Sen kimsin hadsiz? 5 tane de çocuğum olsa, beni anneme göndermeyen kocayı kapının önüne koyarım. Annemi ben bir daha nerede bulacağım? Sizin de varlığınızdan emin olsunlar. Getir bana eltini parçalayacağım şimdi ya."

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Hayatta Her Şey Var, Nur Viral, Beyaz Tv, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım - Son Dakika
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