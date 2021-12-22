Kadrosunda; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz ve Kemal Burak Alper gibi isimlerin yer aldığı Kalp Yarası, son dönemde sık sık gündeme geliyor.

AŞKA BAKIŞI MERAK EDİLİYORDU

Kalp Yarası adlı dizide Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, 2019 yılında şarkıcı Oğuzhan Koç'tan ayrılmıştı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Tanrısevsin'in aşka bakışı merak ediliyordu.

AŞKI BÖYLE TARİF ETTİ

Aşkın kendisinde farklı tanımları olduğunu belirten Tanrısesvin, "Mesela yaşama aşkı, doğaya, hayvanlara, insanlara olan aşk… İçinde tutku barındıran her şey benim için aşktır diyebilirim" diye konuştu.

Yağmur Tanrısevsin'in hayatında kimse bulunmuyor.

KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin başrolünde bulunan Ferit, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Yağmur Tanrısevsin'in canlandırdığı Ayşe ise İstanbul'da yaşayan, hayatta kendi ayakları üzerinde durabilen ve hayat dolu bir geç kadındır.

Ferit'in ailesi, oğullarını kendi tercih ettikleri Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlendirmek ister. Her şey istenildiği gibi devam eder. Ferit ve Hande'nin düğün gecesi gelip çatar. Ancak o gece Ferit'in dünyası başına yıkılır, çünkü genç adam ihanetle sarsılır.

Ferit ve Ayşe'nin yolları tesadüf eseri birleşir ve şimdi her ikisinin önünde zorlu bir yol bulunmaktadır.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi medeniyetlerin beşiği sayılan Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimler için şehrin farklı mekanları da kullanılıyor.