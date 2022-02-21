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Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı? - Son Dakika

Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?

21.02.2022 14:00

ATV'nin sevilen dizilerinden olan Kalp Yarası dizisi bu akşam final veriyor. Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

KALP YARASI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.

Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?

Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının katiline adım adım yaklaşan Ferit, Ayşe'nin kaybolmasıyla büyük bir şok yaşar. Ferit'in yaşadığı bu zor durum Yaman'daki geçmiş travmaları tetikler.

Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?

Yaman'ı kaybedeceğini sezen Hande ise, hiç düşünmeden aldığı bir kararla kendini ve tüm Sancakzade Konağı'nı geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

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Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı? Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı? Kalp Yarası 32. Bölüm 2. Fragmanı | Final Kalp Yarası 32. Bölüm 2. Fragmanı | Final 21 Şubat 2022 Atv Yayın Akışı 21 Şubat 2022 Atv Yayın Akışı

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Son Dakika Magazin Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı? - Son Dakika Magazin


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