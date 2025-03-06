Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor - Son Dakika
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Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor

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Kanal D'nin iddialı dizisi Annem Ankara, uzun süredir ekran yolculuğuna devam ediyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra televizyona geri döndüren diziden üzücü haber geldi. Annem Ankara dizisinin 15. bölümde final yapacağı belirtildi.

06.03.2025 15:35  Güncelleme: 15:48
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Kasım ayından beri yayınlanan dizi, ilgi çekici konusu ve nostaljik atmosferiyle izleyiciden tam not alırken beklenmedik bir haber geldi. Her çarşamba izleyiciyi ekran başına kitleyen ve başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'un yer aldığı Annem Ankara dizisi final yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 13 bölümdür Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisi 15'inci bölümde final yapacak. Sevilen dizisinin ani final kararı alması izleyici üzerken, konu ile ilgili yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor

İKİLİ UZUN YILLARDIR EKRANLARDAN UZAKTI

Mehmet Günsür son olarak 2012-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa karakteriyle ekrana gelmişti. Bergüral Korel'i ise 2016-2018 yıllarında Vatanım Sensin dizisinde izlemiştik.

Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor

ANNEM ANKARA'NIN KONUSU

Gerçek hayattan uyarlanan ve senaryosunu Başak Angigün'ün yazdığı, BKM imzalı Annem Ankara dizisi, 1990'lı yılların Ankara'sında güçlü bir kadın olan Zuhal'in kendisini aldatan eşi Hasan ve desteğini görmediği ailesini bir kenarda bırakarak, üç çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurmasını anlatıyordu.

Kanal D\'nin iddialı dizisi final yapıyor

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Son Dakika Magazin Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fatih Sozen:
    Gezi ciler boykot edilyor...bu iki oyuncu da gezi ci 43 23 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Hayır öyle bir içerik yazmışlarki haberde uzun süredir ekran yolculuğuna devam ediyor yazmış, sanki 15 bölüm değil 15 yıldır dizi oynuyormuş gibi. 21 3 Yanıtla
  • trgyky1978:
    Hadı len ordan reytinglerde çakılmıştır geziciler sizi 11 7 Yanıtla
  • Bruce Wayne:
    Yok Annem Ankara , yok Babam Kastamonu yok Bacanağim Gümüshane Kelkit.. sacma sapan insana hic bisey katmayan klişelerle dolu insanlari uyutmaktan baska bisey yapmayan bos isler , biri biter hemen oburu başlar 9 0 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    paraları bitti eşi baska dizide önüne geleni öpüyor yakında ayrılır bunlar yuva yıkanın yuvası olmaz berğüzal korel 1 6 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    O kadar sacma sapan Diziler varki hangisinden basliyakim. Haftanin 7 günü 24 saat bütün Kanallarda Dizi. Bunlara düzenleme gelmesi lazim. Hepsi hayel ürünü en kötüsü vatandaslara kötü örnek oluyorlar. Bunlarin yüzünden eline silah alan saga sola ates ediyor. Teksas i gectik. 6 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    Aha habere çıkınca duydum ismini 3 0 Yanıtla
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