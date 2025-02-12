Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Piyasa' İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika
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Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Piyasa' İzleyiciyle Buluşuyor

Kanal D\'nin Yeni Dizisi \'Piyasa\' İzleyiciyle Buluşuyor

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Piyasa', Münevver karakteriyle İlayda Alişan ve Kenan karakteriyle Alp Navruz'un performanslarıyla dikkat çekiyor. Aşk, ihanet ve güç mücadelesini konu alan dizi yakında ekrana gelecek.

12.02.2025 11:44  Güncelleme: 11:47
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KANAL D'nin yeni dizisi Piyasa izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Münevver karakteriyle kamera karşısına geçen İlayda Alişan'ın başörtülü hali çok konuşuldu. Dizinin yayınlanan ilk fragmanında izleyiciden tam not alan İlayda Alişan'ın performansı yürekleri dağladı. Tanıtımda kına gecesinde annesini kaybeden Alişan'ın feryadı izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Alp Navruz'un yeni imajıyla, Türkiye'nin en parlak yıldızlarından biri Kenan karakterine hayat vermesi ise izleyiciyi meraklandırdı.

Siyah ve beyazın griye dönüşme hikayesini anlatan Piyasa, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak. Yakında yayın macerasına başlayacak olan dizinin ilk fragmanında Alişan'ın hayat verdiği Münevver karakterinin kına gecesinde annesini kaybettiği görüldü. Güzel oyuncunun ağladığı sahneler izleyici de ağlattı.

KARİZMATİK OYUNCU KENAN MERAKLANDIRDI

Çekimleri Bursa Cumalıkızık ve Gölyazı'da devam eden dizide Alp Navruz, parıltılı sahnelerin karizmatik yıldız oyuncusu olarak seyirci karşısına çıkacak. Hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek dizi, yakında Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.

Piyasa, yakında Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Piyasa' İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Piyasa' İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika
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