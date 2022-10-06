Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı - Son Dakika
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Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı

06.10.2022 16:42

Karagül dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasından bahsederken "Selçuk Uluergüven'le çalışmaktı. Onunla birlikte tiyatroda geliştim" dedi.

Küçük Kadınlar, Karagül, Adını Sen Koy, Arka Sokaklar ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi birçok başarılı projede rol alan Emre Tetikel, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Eğitiminden bahseden oyuncu, hayatının dönüm noktasından ve kariyerinden bahsetti.

"HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI SELÇUK ULUERGÜVEN'DİR"

Kariyeriyle ilgili konuşan oyuncu, " Tekirdağ'da doğdum büyüdüm. Liseye kadar da orada okudum. Benim zamanımda Güzel Sanatlar Lisesi yoktu. Tiyatro bölümüne giderek eğitim almak isterdim. Şu an ki nesil çok şanslı. Eğitimim için de İstanbul'a gelerek İşletme ve Oyunculuk bölümünü bitirdim. Hayatımın dönüm noktası Selçuk Uluergüven'le çalışmak oldu. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Uluergüven ile birlikte tiyatroda yetiştim. Bu işi tiyatrodaki hocalarımdan öğrendim" dedi.

Karagül'de rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı

"NE KADAR İYİLİK YAPARSAN HAYAT DA SANA ONU VERİYOR"

Hayattaki önceliklerine değinen Tetikel, "Öğrendiklerimizi de eğitim verdiğimiz yerde öğrencilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Benim hayat mottom; iyi bir insan olmadığını takdirde dünyanın en zengin insanı olsanız ne olur? Çocuklara da iyi bir insan olmayı öğretiyoruz. Hayatta ne kadar iyilik yaparsan hayat sana onu veriyor."

"BENİM HAYATIMDA BİLİM VE SANAT VAR"

Emre Tetikel, Melis Yaşar'ın "İnançlı biri misiniz?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Benim hayatımda bilim ve sanat var. Bana önderlik eden şeyler bunlar olduğu için hayatıma başka bir şey sokmuyorum. Bir yaratıcının olduğunu düşünüyorum ama onun dışındakilerin bir hikayeden ibaret olduğunu düşünüyorum."

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Son Dakika Magazin Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı - Son Dakika
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