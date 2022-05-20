Kasaba Doktoru'nda bu akşam neler olacak? Leyla hastaneden atılacak mı?

Başrolünde Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı'nın rol aldığı Kasaba Doktoru'nda Leyla, psikolojik teste maruz kalınca ne yapacağını bilemez.

KASABA DOKTORU DİZİSİNDE NELER YAŞANACAK?

Büyük stres altında devam eden ameliyatta tecavüzcü olduğu anlaşılan hasta felç kalınca akıllarda Hakan'ın yanlış bir operasyon yaptığına dair soru işaretleri oluşur. Berk, Yalçın'a ameliyat ile ilgili bir detayı anlatınca Yalçın'ın eline büyük bir koz geçer. Yalçın, Leyla'yı ve Hakan'ı soruşturmak için Uluçınar'a müfettiş gönderir. Ömer, Leyla'yı kurtarmak için bir hamle yapar; ama bu Hakan'ın tüm planlarını alt üst eder.