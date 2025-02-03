Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Ferudun Ozmen:

Sanki normal hayatta bu ve bunun benzeri olayların hayal ürünü de değil tamamen gerçekleri yokmuş gibi davranmak asıl sorun. Torununa cinsel istismar da bulunan dedeleri gördük yengesiyle birlikte olup çoluğu çocuğu bırakıp kaçanları gördük. Kız kardeşini yıllarca istismar eden ağabeyleri gördük. İşiniz gücünüz dizilerde gördüğünüz bir sahne için ortalığı ayağa kaldırmak önce normal gerçek hayatta bunlara müdahale edin hayal ürünü senaryolara değil.