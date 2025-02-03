Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

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NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin son bölümüne kayınpeder ile gelinin öpüşme sahnesi dikkat çekti. Birçok izleyici bu durumun normalleştirilmesine tepki göstererek "RTÜK göreve" çağrısında bulundu.

03.02.2025 09:35
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Türk edebiyatının ünlü romancılarından Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı), ressam Fahrünnisa Zeid, Türkiye'nin ilk oyma gravür kadın sanatçısı Aliye Berger ve Türk seramik sanatının öncüsü Füreya Koral gibi isimlerin yer aldığı bir ailenin hem sanat dünyasındaki hem de özel yaşamlarındaki sırlarını izlediğimiz ' Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi her bölümüyle adından söz ettiriyor.

İZLEYİCİNİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Önceki akşam 5. bölümüyle ekrana gelen diziye Şakir Paşa'nın, gelini Aniesi ile öpüşme sahnesi damga vurdu. Bu sahne izleyiciyi epey sinirlendi. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Her şeyi bu kadar normalleştirmelerini kabul edemiyorum
  • Görmediğimiz bir bu kalmış, bunu da gördük
  • Toplumun ahlak yapısını iyiden iyiye bozuyorlar
  • RTÜK göreve

DİZİNİN SENARİSTİ ÜNLÜ GAZETECİNİN EŞİ

Yönetmenliğini Bahadır Karataş'ın yaptığı, senaryosunu ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı'nın kaleme aldığı dizide Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer alıyor.

Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Şakir Paşa Ailesi, Televizyon, Magazin, Yaşam, Dizi, NOW, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ismail çevik:
    aaaaahhhhh neredesin şeriat 32 13 Yanıtla
  • Erhan Erikli:
    bu tür dizileri yayınlayan hangi kanal olursa olsun derhal süresiz kapatılmalıdır. 33 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Fox tv ise normaldir 11 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Sanki normal hayatta bu ve bunun benzeri olayların hayal ürünü de değil tamamen gerçekleri yokmuş gibi davranmak asıl sorun. Torununa cinsel istismar da bulunan dedeleri gördük yengesiyle birlikte olup çoluğu çocuğu bırakıp kaçanları gördük. Kız kardeşini yıllarca istismar eden ağabeyleri gördük. İşiniz gücünüz dizilerde gördüğünüz bir sahne için ortalığı ayağa kaldırmak önce normal gerçek hayatta bunlara müdahale edin hayal ürünü senaryolara değil. 3 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Fokus pokus tv ve izleyici kitlesinin yaşam biçimi 6 1 Yanıtla
  • Murat:
    Laiklik budalaları, özgürlük budalaları, çağdaşlık budalaları alın bol bol izleyiniz.!!! 0 0 Yanıtla
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