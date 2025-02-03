Türk edebiyatının ünlü romancılarından Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı), ressam Fahrünnisa Zeid, Türkiye'nin ilk oyma gravür kadın sanatçısı Aliye Berger ve Türk seramik sanatının öncüsü Füreya Koral gibi isimlerin yer aldığı bir ailenin hem sanat dünyasındaki hem de özel yaşamlarındaki sırlarını izlediğimiz ' Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi her bölümüyle adından söz ettiriyor.
Önceki akşam 5. bölümüyle ekrana gelen diziye Şakir Paşa'nın, gelini Aniesi ile öpüşme sahnesi damga vurdu. Bu sahne izleyiciyi epey sinirlendi. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
Yönetmenliğini Bahadır Karataş'ın yaptığı, senaryosunu ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı'nın kaleme aldığı dizide Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer alıyor.
Son Dakika › Magazin › Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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