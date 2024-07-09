Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 200 bin TL'lik soruyu 4 jokeriyle açan ilk yarışmacı oldu - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 200 bin TL'lik soruyu 4 jokeriyle açan ilk yarışmacı oldu

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Kim milyoner Olmak İster'e katılan Seda Aslankara Abanoz, joker haklarını kullanmadan 200 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışma tarihine geçen isim, başarısına kendi de şaşırdı.

09.07.2024 13:35
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, joker haklarını kullanmadan 200 bin TL'lik soruyu açtırdı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR GERÇEKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Seda Aslankara Abanoz, sorulara peş peşe cevap vererek 200 bin TL'ye kadar geldi. Yarışmacının başarısı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İmirzalıoğlu, "Seda Hanım yürekten tebrik ediyorum, ilk defa şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. 200 bin liraya 4 jokeriyle gelen ilk yarışmacısınız" diyerek tebrik etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 200 bin TL'lik soruyu 4 jokeriyle açan ilk yarışmacı oldu

YANLIŞ CEVAP VERDİ

Yarışmacıya 200 bin TL'lik soruda ise "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre, 'Aç tavuk kendini şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" soruldu. Soru karşısından bir hayli zorlanan yarışmacı, telefon joker hakkını kullanmak istedi. Konuştuğu kişiye güvenen yarışmacı "D. Darı ambarında sanır" cevabını verdi. Ancak doğru cevap "C. Arpa ambarında sanır" olacaktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 200 bin TL'lik soruyu 4 jokeriyle açan ilk yarışmacı oldu
Kim Milyoner Olmak İster\'de bir ilk! 200 bin TL\'lik soruyu 4 jokeriyle açan ilk yarışmacı oldu

Joker, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 200 bin TL'lik soruyu 4 jokeriyle açan ilk yarışmacı oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tolga Akdemir: Buğday degilmiydi o???? 5 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 200 bin TL'lik soruyu 4 jokeriyle açan ilk yarışmacı oldu - Son Dakika
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