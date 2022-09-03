"Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı - Son Dakika
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"Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı

03.09.2022 09:33

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında karşısına ilk çıkan, "Hangisi meler?" sorusunda joker hakkını kullanan yarışmacı, herkesi şaşırtarak 200 bin liralık soruyu açtırdı.

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan bölümüne Leyla Altıparmak isimli yarışmacı damga vurdu.

İLK SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI

Heyecanlı tavırları ve ilginç konuşmalarıyla hem İmirzalıoğlu'nu hem de ekran başındakileri güldüren Altıparmak, yarışma başlar başlamaz ilk soruda joker hakkını kullandı.

200 BİN LİRALIK SORUYU AÇTIRDI

Ekran başındakiler, "Hangisi meler?" gibi basit bir soru karşısında joker hakkını kullanan yarışmacının kısa sürede eleneceğini düşündü. Ancak heyecanını dizginleyen kadın yarışmacı daha sonra önüne çıkan tüm engelleri aşarak 200 bin liralık soruyu açtırdı.

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Son Dakika Magazin 'Hangisi meler?' sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı - Son Dakika
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