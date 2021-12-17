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Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir - Son Dakika

Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir

17.12.2021 15:51

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kırmızı Oda'da bugün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dara'nın Doktor Hanım'a sonra bir gün abim öldü ama annem beni gömdü dediği görülüyor. Fragmanın sonunda Dara'nın annesi hakkında söyledikleri ise Doktor Hanım'ın üzülmesine neden olur.

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Dara kilitli o geçmiş sandığını yavaş yavaş açmaya başlasa da tam olarak her şeyi anlatmaya gücünün olmadığını fark eder. Doktor Hanım anlatması için yeni yollar açsa da Dara kaçmayı tercih eder.

Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir

Keklik annesinin hayatına ışık olan ve aşık olduğu adam olan Bayram'dan bahseder. Bayram'ı kıskandığından ve annesi ile Bayram'ın arasını bozmaya çalıştığından bahseden Keklik'in başı aynı zamanda Hüsnü ile beladadır.

Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir

Pembe klinikte tekrar bir kriz geçirir. Doktor Hanım sayesinde rahatlar ve hikayesine kaldığı yerden devam eder. Tıp fakültesini kazandığını, ancak babasının onu üniversiteye göndermediğinden bahseder.

Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir
Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir

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Son Dakika Magazin Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir - Son Dakika Magazin


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