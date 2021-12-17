Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir

"KIRMIZI ODA" YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dara kilitli o geçmiş sandığını yavaş yavaş açmaya başlasa da tam olarak her şeyi anlatmaya gücünün olmadığını fark eder. Doktor Hanım anlatması için yeni yollar açsa da Dara kaçmayı tercih eder.

Keklik annesinin hayatına ışık olan ve aşık olduğu adam olan Bayram'dan bahseder. Bayram'ı kıskandığından ve annesi ile Bayram'ın arasını bozmaya çalıştığından bahseden Keklik'in başı aynı zamanda Hüsnü ile beladadır.

Pembe klinikte tekrar bir kriz geçirir. Doktor Hanım sayesinde rahatlar ve hikayesine kaldığı yerden devam eder. Tıp fakültesini kazandığını, ancak babasının onu üniversiteye göndermediğinden bahseder.