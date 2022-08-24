Aycan Varış'tan "yılın Bombası"

Aycan Varış'ın, Noah Entertainment etiketiyle yayınlanan "Yılın Bombası" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğündeki video klibiyle dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.
Söz ve müziği Hasan Çelik'e, düzenlemesi Murat Yaprak'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Halil Güzel yaparken ünlü fenomen Aycan Varış'ın hayranları ilk günden klibi trend listelerinde ve sosyal medyada zirveye yerleştirdi.
"Yılın Bombası" şarkısının sözleri şu şekilde:
Zor mu yeniden sevmek
Zaman alır mı kabullenmek
Elbet bu baharlar gececek
Kim derdi yaz günü kar düşecek
Şimdi dolandı eli kolu
Sorsan yakardı sagı solu
Çözüm basit en fazla iki soru
Belki bulunur bir yolu
Kapıyı kapat
Geçmişi sil at
Oturda biraz gerçeği anlat
Dilimin ucunda saklı cevaplar
Sanki yılın bombası patlar...
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