Söz ve müziği Hasan Çelik 'e, düzenlemesi Murat Yaprak'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Halil Güzel yaparken ünlü fenomen Aycan Varış'ın hayranları ilk günden klibi trend listelerinde ve sosyal medyada zirveye yerleştirdi.

Kaynak: Snob Magazin

Halil Güzel, Hasan Çelik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Aycan Varış'tan "yılın Bombası" - Son Dakika

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