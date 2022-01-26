Üye Girişi
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET - Son Dakika

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

26.01.2022 01:18
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışında hayvanları unutmadı. Oyuncu, meslektaşı Berk Erçer ile Kemerburgaz'a giderek, köpeklere mama dağıttı. İşte detaylar...

Hayvansever kimliğiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuyine alkışlanacak bir harekete imza attı. Eşi Başak Dizer'in hamile olması nedeniyle daha çok Bodrum'da olan oyuncu, İstanbul'a döndü.

Oyuncu İstanbul'u etkisi altına alan kar nedeniyle, hayvanları da unutmadı.

Tatlıtuğ, meslektaşı Berk Erçer ile Kemerburgaz'a gidereki köpeklere yem verdi.

Bu anları ise Başak Dizer, Instagram'dan yayınladı.

Dizer, "Bu karda kışta yapılacak bence en güzell şey... Ormana köpeklere beslemeye gitmek. Sizinler gurur duyuyorum beyler. Bu sefer ben gidemedim haftaya inşallah... Belki yarın arkadaşlarla toplanıp siz de gidersiniz" diye yazdı.

İki oyuncunun bu hareketi takdir topladı.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğdu. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birincilik elde etti. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1.5 yıl hayatını orada sürdürdü. Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönüp, Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi gördü. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak deneyimledi. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. 19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Ödülleri:

2009 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Aşk-ı Memnu

2012 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Kuzey Güney

2013 Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu Kuzey Güney

2013 18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Kelebeğin Rüyası

2014 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri En iyi erkek oyuncu Kelebeğin Rüyası

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı diziler ve filmler:

2005 Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)

2006 Acemi Cadı (TV Dizisi)

2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Halil) (Sinema Filmi)

2008 2009 Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)

2008 Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)

2010 Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)

2010 Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2011 2012 Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)

2013 Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)

2014 Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)

2016 Siyah Beyaz (TV Dizisi)

2017 Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)

2018 Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)

2018 Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)

2019 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)

BAŞAK DİZER KİMDİR?

1977 doğumlu olan Başak Dizer, 1.75 metre boyunda, 55 kilo ve koç burcudur. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım bölümü ile Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamlamıştır. Londra'da Central Saint Martins'de moda eğitimi gördü. Çeşitli tekstil markalarında tasarımcı olarak görev aldı. Televizyon dizilerinde stil danışmanlığı yapmaya devam ediyor. Vakko ve Vakkorama gibi tanınmış markaların baştasarımcı asistanlığı da üstlendi. İdil Fırat, Meltem Cumbul, Azra Akın, Neşe Aksoy, Deniz Marşan gibi birçok ünlü isimlerle çalıştı. Bir dönemin fenomen dizisi 'Aşk-ı Memnu'da stil danışmanlığı yaptığı sırada oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile tanıştı. Daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturdu.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

YORUMLAR
500

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, İstanbul, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET - Son Dakika Magazin


İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor         
01:10
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
01:09 İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor
01:08 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye'ye ziyaret sinyali
01:00 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi!
00:49 Millet İttifakı'nda "Diyarbakır" çatlağı! Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'nin ağır topu Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt
00:44 Kamyonun çarpması ile alev alan tırda sıkışan sürücü can verdi
00:43 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç artık Türkiye'de yaşamayacaklar
00:22 Ünlü model Berna Arıcı iç çamaşırıyla karda poz verdi
00:07 Hatay'da kar ve tipi nedeniyle 18 mahallenin yolu ulaşıma kapandı!
00:05 Eski Galatasaraylıdan Arda Turan'a olay tuvalet kağıdı göndermesi
23:52 Van'da tarihe geçen kar manzarası görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 01:41:13. #1.11#
SON DAKİKA: KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement