Kıvılcım\'ın sözleri Kızılcık Şerbeti\'nin son bölümünde damga vurdu

Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde kızı, yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle imam nikahı kıyarak imam nikahı kıyan Kıvılcım'ın sözleri damga vurdu.
Kıvılcım'ın kızı Çimen, yasak aşk yaşadığı evli ve 2 çocuk babası Gökhan ile imam nikahıyla evlendi. Eve Gökhan'la gelen kızının tesettüre girdiğini ve evlendiğini duyan Çimen, sinir krizi geçirdi. Din düşmanı olmakla suçlanan Kıvılcım, programında yaptığı konuşmayla alkış topladı. Türbana karşı olmadığını belirten Kıvılcım "Hakkımda söylenen iftiralara cevap vermek istiyorum. Ben din düşmanı değilim. Herkes inandığı şekilde yaşamakta özgürdür ama inandığı şekilde. Kocası istedi, ailesi istedi diye zorla kapanarak değil. Burası Türkiye, biz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız… Eğer benim kızım karşıma geçerek 'Anne ben buna inanıyorum, bunun doğru olduğunu düşünüyorum' diyerek kapansaydı ben buna saygı gösterirdim. Ortada bir baskı söz konusu. Biz kadınlar zaten hayatlarımızı bu baskılarla mücadele ederek geçiriyoruz. Kaldı ki inanç üstünden, kıyafet üstünden baskı kurmak ne demek? Ben kapanmaya ve türbana karşı değilim. Ben türban üzerinden yapılan şekilciliğe, baskıya karşıyım" ifadelerini kullandı.
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