Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu

Geniş Video İzle

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde, kızı yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle imam nikahı kıyarak evlenen Kıvılcım'ın sözleri dikkat çekti. Kıvılcım, türbana karşı olmadığını ancak türban üzerinden yapılan şekilciliğe ve baskıya karşı olduğunu belirtti.

16.03.2024 10:34  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde kızı, yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle imam nikahı kıyarak imam nikahı kıyan Kıvılcım'ın sözleri damga vurdu.

Kıvılcım'ın kızı Çimen, yasak aşk yaşadığı evli ve 2 çocuk babası Gökhan ile imam nikahıyla evlendi. Eve Gökhan'la gelen kızının tesettüre girdiğini ve evlendiğini duyan Çimen, sinir krizi geçirdi. Din düşmanı olmakla suçlanan Kıvılcım, programında yaptığı konuşmayla alkış topladı. Türbana karşı olmadığını belirten Kıvılcım "Hakkımda söylenen iftiralara cevap vermek istiyorum. Ben din düşmanı değilim. Herkes inandığı şekilde yaşamakta özgürdür ama inandığı şekilde. Kocası istedi, ailesi istedi diye zorla kapanarak değil. Burası Türkiye, biz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız… Eğer benim kızım karşıma geçerek 'Anne ben buna inanıyorum, bunun doğru olduğunu düşünüyorum' diyerek kapansaydı ben buna saygı gösterirdim. Ortada bir baskı söz konusu. Biz kadınlar zaten hayatlarımızı bu baskılarla mücadele ederek geçiriyoruz. Kaldı ki inanç üstünden, kıyafet üstünden baskı kurmak ne demek? Ben kapanmaya ve türbana karşı değilim. Ben türban üzerinden yapılan şekilciliğe, baskıya karşıyım" ifadelerini kullandı.

Kıvılcım\'ın sözleri Kızılcık Şerbeti\'nin son bölümünde damga vurdu

Türkiye, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Müjdat Gezen... 71. SANAT YILINI KUTLADI!
    10:40 Müjdat Gezen... 71. SANAT YILINI KUTLADI!

    71 yıllık bir sanat yaşamına neler sığar? Sayısız tiyatro oyunu, 82 kitap, onlarca sinema filmi, diziler ve ödüller...

  • Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri... SAHİPLERİNİ BULDU!
    10:30 Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri... SAHİPLERİNİ BULDU!

    Sinan Güzel’in genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri, Türkiye’de ilk kez Miray Cruise gemisinde görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

  • Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü
    09:25 Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü

    Yıllar önce Prens Harry ile nişanlandıktan sonra uğradığı zorbalıklar nedeniyle Instagram hesabını kapatan Meghan Markle geri döndü. Yeni markasının tanıtımını yapan Markle'ın Kraliyetten ayrılmasına rağmen profilde "Düşes" unvanını kullanması dikkat çekti.

  • Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı
    07:43 Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı

    Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci, gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete'ye kaptırdı.

  • Seda Sayan, boşanma söylentilerini yalanlayarak sitem etti
    02:33 Seda Sayan, boşanma söylentilerini yalanlayarak sitem etti

    Seda Sayan, 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenmiş olmasına rağmen boşanacağı iddialarını yalanladı. Soyadını sildirmesi üzerine çıkan boşanma haberlerine tepki gösteren Sayan, aşklarının hala devam ettiğini ve ailelerinin yalan haberlerden etkilendiğini belirtti.

  • Settar Tanrıöğen Hastaneden Taburcu Oldu
    02:31 Settar Tanrıöğen Hastaneden Taburcu Oldu

    Son dönemde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyindeki bir damarda kanama tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan Tanrıöğen, tedavi sürecinin ardından 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti. Rahatsızlığı sonrası Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.

  • Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu
    23:38 Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu

    26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah'ı ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, tedavisinin ardından taburcu oldu.

  • İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı
    20:53 İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.

  • Oğuz Murat Aci'nın babası: 'Benim manevi gücüm, onların maddi gücünü yenecek, son kazanan ben olacağım'
    17:42 Oğuz Murat Aci'nın babası: 'Benim manevi gücüm, onların maddi gücünü yenecek, son kazanan ben olacağım'

    Eyüpsultan'da yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, oğlu ve annesinin ABD'de gülerek sokakta dolaşmasına tepki gösterdi. Aci, bu davada son gülenin kendisi olacağını belirtti ve adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.


09:24 Hatay’da Lütfü Savaş ısrarı CHP’ye pahalıya patlayacak gibi Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı Hatay'da Lütfü Savaş ısrarı CHP'ye pahalıya patlayacak gibi! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı
08:46 Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim
08:32 Yeni emeklilik sistemi geliyor Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak İşte tüm detaylar Yeni emeklilik sistemi geliyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar
00:11 Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi
10:35 Kıvılcım’ın sözleri Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde damga vurdu Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
09:40 Gerilim şimdiden başladı Avcı’dan Fenerbahçe’ye gözdağı Gerilim şimdiden başladı! Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
09:25 Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü
09:08 Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok
08:55 Özel’den çok konuşulacak çıkış: AK Partili avukat o görüntüleri bize satmak istedi Özel'den çok konuşulacak çıkış: AK Partili avukat o görüntüleri bize satmak istedi
07:43 Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı
23:06 Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan “Şikayetçi misin“ sorusuna “Ona tokat atın“ yanıtı Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan "Şikayetçi misin?" sorusuna "Ona tokat atın" yanıtı
22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
20:53 İstanbul’da Kemal Sunal Müzesi açıldı İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 10:51:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement