Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor

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Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne başarılı oyuncu Müge Bayramoğlu katılıyor. Bayramoğlu, ''Defne'' karakterine hayat verecek ve hikâyeye sürpriz bir giriş yapacak.

08.02.2025 08:30  Güncelleme: 08:45
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Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin dün akşam 87. Bölümü ekrana geldi. Hamdi Alkan'ın konuk olduğu bölüm izleyicinin beğenisini topladı.

DEFNE GELİYOR

Güçlü oyuncu kadrosu ve dramla eğlencenin iç içe geçtiği senaryosuyla 3 yıldır zirvede yer alan Kızılcık Şerbeti'ne yakında genç kuşağın başarılı oyuncularından Müge Bayramoğlu katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bayramoğlu "Defne" karakterine hayat verecek ve hikâyeye sürpriz bir giriş yapacak.

Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak eşlik ediyor.

Kızılcık Şerbeti\'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor

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Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi:
    Kızılcık Şerbetinin konusu diye uzun bir paragraf yazmışsınız. Bu dizi konusuzdur. 21 yaş üstü kategorisindedir. Baksanıza fragmana, kadın gel o zaman deyip asansöre atıyor adamı. Bir ilişki yaşanmayacak dahi olsa bize düşündürülüp prim yapılmak istenen şey net bellidir. 14 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    bu filmdede o kapalı Nursemaya biliyorum resmen..İmama vermeye kalktı ama imam reddetti..Ateş basmış resmen semayı. HAYIRLISI ARTIK 4 4 Yanıtla
  • Murat Sert:
    böyle gereksiz ahlaksiz dizi istemiyiruz.listemde bu kanalida sildim zaten. 5 3 Yanıtla
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