Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!

Edis'le dans gösterisi çok konuşulan, daha sonra ise eşi Tolga Akış ile boşanması nedeniyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, konserlerine devam ediyor.
Ünlü şarkıcının son konserine ise yaptığı twerk gösterisi damga vurdu. Bastık, yaptığı twerk ile binlerce hayranına unutulmaz dakikalar yaşattı.
Bastık'ın sahnede twerk yaptığı dakikalarda hayranları da alkışlarla genç sanatçıyı destekledi. Ünlü şarkıcının Michael Jordan forması giymesi de dikkat çekti.
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