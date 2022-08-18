Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans! - Son Dakika
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Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!

18.08.2022 20:49

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, konserinde yaptığı dans şovuyla hayranlarını mest etti.

Edis'le dans gösterisi çok konuşulan, daha sonra ise eşi Tolga Akış ile boşanması nedeniyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, konserlerine devam ediyor.

SON KONSERİNDEN BOMBA GÖRÜNTÜ

Ünlü şarkıcının son konserine ise yaptığı twerk gösterisi damga vurdu. Bastık, yaptığı twerk ile binlerce hayranına unutulmaz dakikalar yaşattı.

ALKIŞ SESLERİ YÜKSELDİ

Bastık'ın sahnede twerk yaptığı dakikalarda hayranları da alkışlarla genç sanatçıyı destekledi. Ünlü şarkıcının Michael Jordan forması giymesi de dikkat çekti.

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Zeynep Bastık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans! - Son Dakika
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