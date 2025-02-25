Küpecik Manileri Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
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Küpecik Manileri Yeniden Hayat Buluyor

Küpecik Manileri Yeniden Hayat Buluyor

Kütahya'da eğitimciler, unutulmaya yüz tutan Küpecik manilerini modern bir tarzla seslendiriyor.

25.02.2025 11:28
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Kütahya'da Ramazan gecelerinin en önemli geleneklerinden biri olan ve unutulmaya yüz tutan geleneksel "Küpecik manileri", eğitimciler tarafından farklı bir tarzla yeniden seslendirildi.

Kütahyalı müzik eğitimcileri, Küpecik manisini modern müzik anlayışıyla buluşturarak, bu geleneği genç nesillere aktarımını ve kültürel mirası canlı tutmayı hedefliyor. Ramazan gecelerinin unutulmaz bir parçası olan geleneksel Küpecik Manileri, bu özel çalışma sayesinde nostaljik bir anı olmaktan çıkıp, yeniden Kütahya'nın kültürel dokusunda hak ettiği yeri alması bekleniyor.

Bu anlamlı projede, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Kazım Göktuğ Kutlu, Atatürk Ortaokulu Müzik Öğretmeni Oğuzhan Kavukçu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Sevim ve Perküsyon Sanatçısı Mehmet Özdemir bir araya gelerek, Küpecik Manisini yorumladılar.

"Küpecik Manileri, Geçmişte Ramazan Gecelerinin Neşesi ve Eğlencesiydi"

Gençlerin kültürlerine sahip çıkmasını isteyen Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Kazım Göktuğ Kutlu, Küpecik Manisini yorumlamakla özellikle gençlerin geleneksel müziğe ilgisini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Küpecik Manilerinin geçmişte Ramazan gecelerinin neşesi ve eğlencesi olduğuna dikkat çeken Kazım Göktuğ Kutlu, "Ancak günümüzde gençlerin büyük bir kısmı bu geleneği bilmiyor. Bu yüzden, geleneksel ezgileri modern armonilerle zenginleştirerek gençlerin ilgisini çekecek bir form oluşturduk. Gelenek ancak sahip çıkıldığında yaşar ve biz de bu kültürü yaşatmak için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

"Projede Müzikal Çeşitlilik Ön Planda"

Projede müzikal çeşitliliğin ön planda olduğunu vurgulayan Atatürk Ortaokulu Müzik Öğretmeni Oğuzhan Kavukçu, "Bu projede geleneksel müziğin yapısını koruyarak farklı türlerle birleştirdik. Halk müziği ve etnik müziği sentezleyerek Küpecik Manileri'ne modern bir yorum kattık. Bu sayede, hem köklerimize bağlı kalıyoruz hem de çağdaş bir müzikal anlayış sunuyoruz" dedi.

"Geleneği Geleceğe Taşımak Bizim Görevimiz"

Gerçekleştirdikleri çalışmanın kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını belirten Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğr. Gör. Mehmet Sevim ise, "Kütahya, müzik ve sanat açısından köklü bir geçmişe sahip. Ancak birçok gelenek gibi, Küpecik Mani Geleneği de unutulma tehlikesiyle karşı karşıya. Biz, bu mirası koruyup geleceğe taşımak adına bir adım atmak istedik. Küpecik Manisini, günümüz müzik anlayışıyla harmanlayarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladık. Bu çalışma, geleneksel ile modernin buluştuğu bir köprü niteliğinde" dedi.

"Ritimler, Geleneği Daha Güçlü Hissettiriyor"

Projede perküsyon enstrümanlarıyla geleneksel ritimleri günümüz müzik anlayışıyla buluşturan Mehmet Özdemir, ritmin önemine değindiği açıklamasında, "Ritim, müziğin ruhunu oluşturur. Küpecik Manileri, geçmişte doğal ortamında söylenirken belirli bir ritmik yapı içeriyordu. Biz de bu ritmik yapıyı daha belirgin hale getirerek duyguyu güçlendirdik. Geleneksel vurmalı çalgılarla modern ritimleri birleştirerek manilerin enerjisini daha fazla hissettirmeyi hedefledik" dedi.

Müzik eğitimcilerinin gerçekleştirdiği proje, müziğin birleştirici gücüyle gelenek ve moderniteyi harmanlayan bir sanat hareketi olarak da dikkat çekiyor. Geleneksel melodileri farklı müzik formlarıyla harmanlayan ekip, bu kültürel mirası günümüz dinleyicisiyle buluşturma amacında.

"Kütahya'da Ramazan geleneği Küpecik"

Kütahya'da Ramazan ayında iftardan sonra gruplar halinde kapı kapı gezen çocuklar,geleneksel "Küpecik" manisi okuyarak şeker ve harçlık topluyorlar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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