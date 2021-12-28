Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterine hayat veren oyuncu Erhan Ufak, şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündemde...
Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen Kurtlar Vadisi tutkunları tarafından hala takip edilen Güllü Erhan yani Erhan Ufak'ın paylaştığı son fotoğrafta bir hayli değiştiği gözlendi. Oyuncunun kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafına "Yaşlanmışsın be Güllü abim" şeklinde yorumlar yapıldı.
Ufak, paylaştığı fotoğrafa "Ve insan kalbinde; duası kadar yaşatırmış, sevdiklerini..." notunu düştü.
Son Dakika › Magazin › Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı - Son Dakika Magazin