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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı - Son Dakika

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı

28.12.2021 18:15
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Güllü Erhan' karakteri ile adını duyuran Erhan Ufak'ın son paylaştığı fotoğraf takipçilerini şaşırttı. Yaşlandığı gözlenen Güllü Erhan'ın fotoğrafına "Yaşlanmışsın be güllü abim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterine hayat veren oyuncu Erhan Ufak, şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündemde...

"YAŞLANMIŞSIN BE GÜLLÜ ABİM"

Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen Kurtlar Vadisi tutkunları tarafından hala takip edilen Güllü Erhan yani Erhan Ufak'ın paylaştığı son fotoğrafta bir hayli değiştiği gözlendi. Oyuncunun kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafına "Yaşlanmışsın be Güllü abim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ufak, paylaştığı fotoğrafa "Ve insan kalbinde; duası kadar yaşatırmış, sevdiklerini..." notunu düştü.

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Kurtlar Vadisi, Erhan Ufak, Medya, Güllü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı - Son Dakika
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