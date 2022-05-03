Kutuplarda Film Çekmeyi Allah Yazdıysa Bozsun! - Son Dakika
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Kutuplarda Film Çekmeyi Allah Yazdıysa Bozsun!

03.05.2022 21:07
Kutuplarda Film Çekmeyi Allah Yazdıysa Bozsun!

Öznur Serçeler,  BeSytle Magazine Mayıs sayısının kapağı oldu. Verdiği pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu Gonca Vuslateri ve Burak Yamantürk ile başrollerini paylaştığı 13 Mayıs'ta vizyona girecek olan 'Allah Yazdıysa Bozsun' filmi ile beyazperdede olacak.

Öznur Serçeler verdiği röportajda "Senin hiç 'Allah Yazdıysa Bozsun' dediğin şeyler var mı?" sorusuna "Tabii ki herkes gibi benim de korkularım var. Mesela hiç istemediğim bir şehirde yaşamak zorunda kalmak ya da uçaktan atlamak zorunda kaldığım bir sahne çekmek. Ama en korktuğum şey üşümek zorunda kalacağım bir sahneyi oynamak. Mesela kutuplarda bir film çekmek" dedi.

ELİZ TAM BİR MATERYALİST

Filmi ve rolünü anlatan güzel oyuncu "İnsanın korktuğu şeyin başına gelmesini anlatan ?bir komedi filmi deyip küçük bir ipucu vermiş olayım. Canlandırdığım 'Eliz' karakteri aslında Öznur'un tam tersi şekilci, materyalist ve tüm kariyerini evlenmek üzerine kurmuş bir kişi. Gerçek bir aşk hissetmediği halde zengin bir adam olduğu için filmdeki nişanlısı Burak ile evlenmeye dair bir saplantısı var. Bu konuda ne kadar ileriye gidebilirse o kadar ileriye gidildiğini izleyince göreceksiniz." dedi.

Kutuplarda Film Çekmeyi Allah Yazdıysa Bozsun!
Kutuplarda Film Çekmeyi Allah Yazdıysa Bozsun!
Kutuplarda Film Çekmeyi Allah Yazdıysa Bozsun!

YORUMLAR
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Mevla, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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