Lale Mansur'dan 'Müjde' - Son Dakika
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Lale Mansur'dan 'Müjde'

15.03.2022 08:58
Lale Mansur'dan 'Müjde'

İstanbul'74 ve Atlantik Film yapımı, ödüllü yönetmen Alphan Eşeli'nin imzasını drama kısa film Müjde, 16 Mart Çarşamba gününden itibaren uluslararası film platformu MUBI'de global lansman olarak dünya çapında ilk kez izleyicilere ulaşıyor.

Müjde, Suriye Savaşı'nın başlamasıyla hayatları sonsuza dek değişen iki sıradan insanın hikayesini anlatıyor. Evini ve bildiği her şeyi kaybeden dul bir kadın olan Müjde (Lale Mansur), kendini, Suriyeli genç mülteci Sayyid (Salim Kechiouche) ile beklenmedik bir aşkın içinde bulur. İlk kez hissettiği aşk tutkusuyla hayata yeniden bağlanan Müjde, sevdiği adama karşı en yakınlarından küçümsemeyle karşılaşınca kendini bir yol ayrımında bulur.

Senaryosu Alphan Eşeli, Berkay Öztürk ve Salih Bozcu tarafından yazılan Müjde'nin görüntü yönetmenliğini Florent Herry, kurgusunu Bilal Çakay üstleniyor. Filmin müzik ve ses tasarımı ise Akın Sevgör ait. Filmde ayrıca Burial ve Liana İsmail'e ait olan müzikler de yer alıyor.

Ali Ömer Atay ve Demet Müftüoğlu Eşeli'nin yapımcılığında, Joule Casting Studio'dan Juliette Ménager ve Artist International Group'tan Ziane Hamel'in yürütücü yapımcılığında gerçekleşen Müjde, dünyada ve Türkiye'de ilk kez 16 Mart 2022 tarihinden itibaren MUBI'de seyirciyle buluşuyor.

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Alphan Eşeli, Lale Mansur, Suriye, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Lale Mansur'dan 'Müjde' - Son Dakika


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