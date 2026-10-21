Büyükçekmece'de bir evde silahlı olay: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de bir evden silah sesleri duyulması üzerine harekete geçen polis ekipleri, adreste biri ağır 2 kişiyi silahla yaralanmış halde buldu. Yaralılardan 26 yaşındaki Yasin Binarci hayatını kaybederken evde yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Büyükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evden silah sesleri duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, M.I. (20) ile Y.B. (26) isimli iki kişinin silahla yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen 26 yaşındaki Yasin Binarci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

EVDEN 3 TABANCA VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olayın ardından evde arama yapan polis ekipleri, 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Silahlı olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.