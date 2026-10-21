Büyükçekmece'de bir evde silahlı olay: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de bir evde silahlı olay: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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İstanbul Büyükçekmece'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde silahla yaralanan 26 yaşındaki Y.B. hayatını kaybetti, 20 yaşındaki M.I. yaralandı. Silah sesleri duyulması üzerine adrese giden polis, evde yaptığı aramada 3 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Olayın nasıl yaşandığına ilişkin çalışma sürüyor.

İstanbul Büyükçekmece'de bir evden silah sesleri duyulması üzerine harekete geçen polis ekipleri, adreste biri ağır 2 kişiyi silahla yaralanmış halde buldu. Yaralılardan 26 yaşındaki Yasin Binarci hayatını kaybederken evde yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Büyükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evden silah sesleri duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece'de bir evde silahlı olay: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adrese gelen ekipler, M.I. (20) ile Y.B. (26) isimli iki kişinin silahla yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen 26 yaşındaki Yasin Binarci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

EVDEN 3 TABANCA VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olayın ardından evde arama yapan polis ekipleri, 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Silahlı olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Büyükçekmece'de bir evde silahlı olay: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Cumhuriyet MahallesiBüyükçekmece3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Alkol kötülüklerin anasıdır denilir. Asıl uyuşturucu tüm kötülüklerin anasının da anası. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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