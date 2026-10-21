Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a gidecek mi? Kendisi açıkladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a gidecek mi? Kendisi açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Grup Toplantısı sonrası "Şam ziyaretinin tarihi kesinleşti mi?" diye soruldu. Erdoğan, "Şam'ı ziyaret edeceğim. Tarih net değil." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ŞAM ZİYARETİ İÇİN TARİH VERMEDİ

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şam ziyaretinin tarihi kesinleşti mi?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan, "Henüz kesinleşmedi ama yapacağız." diyerek Şam ziyaretinin planlandığını ancak tarihin henüz netleşmediğini ifade etti.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği de soruldu.

Erdoğan, "Olabilir." yanıtını vererek olası görüşmeye kapıyı açık bıraktı.

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